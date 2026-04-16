В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

В результате атаки украинских беспилотников на Туапсе погибли два ребенка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Туапсе дронами, в результате ударов по жилым домам погибли два ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Два ребенка погибли, еще двое взрослых пострадали при ударе всушных БПЛА по жилым домам в Туапсе. Обломки повредили пять частных домов и одну многоэтажку», — указано в сообщении. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жертвами стали несовершеннолетние 5 и 14 лет.

Отмечается, что части беспилотников упали на территории предприятий у порта. В сочинском поселке Лоо обломки дронов выбили окна и повредили навес дома.

Ранее стало известно о взрывах над Сочи. Всего прогремели 5-7 взрывов в разных частях города. Очевидцы уточнили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу.