05:14, 16 апреля 2026Россия

В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

В результате атаки украинских беспилотников на Туапсе погибли два ребенка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Туапсе дронами, в результате ударов по жилым домам погибли два ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Два ребенка погибли, еще двое взрослых пострадали при ударе всушных БПЛА по жилым домам в Туапсе. Обломки повредили пять частных домов и одну многоэтажку», — указано в сообщении. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, жертвами стали несовершеннолетние 5 и 14 лет.

Отмечается, что части беспилотников упали на территории предприятий у порта. В сочинском поселке Лоо обломки дронов выбили окна и повредили навес дома.

Ранее стало известно о взрывах над Сочи. Всего прогремели 5-7 взрывов в разных частях города. Очевидцы уточнили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу.

    Последние новости

    «Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

    В США заявили об «ужасе» из-за новых ударов по Ирану

    Аллергикам назвали способы облегчить период цветения

    В сети восхитились уволенной из-за возраста российской актрисой в купальнике

    Командир ВСУ каждый месяц забирал деньги у солдат

    В результате атаки ВСУ на Туапсе погибли два ребенка

    Российским врачам предложили по-новому начислять зарплаты

    Стало известно о бегстве наемников из бригады нацгвардии ВСУ

    На Западе высмеяли Зеленского после слов Ормузском проливе

    Мошенники стали использовать ЕГЭ для обмана россиян

    Все новости
