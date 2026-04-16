Над российским городом прогремели взрывы

Shot: 5-7 взрывов прогремели над Сочи, ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ

Взрывы прогремели над Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители рассказали, что по всему побережью Сочи звучит сирена воздушной опасности.

Всего прогремели 5-7 взрывов в разных частях города. Очевидцы уточнили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу. Кроме того, в аэропорту Сочи действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальные данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее жители курортных городов России сообщили о ярких вспышках в небе. Взрывы раздались над Анапой, Туапсе и Геленджиком.