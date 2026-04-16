Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:27, 16 апреля 2026Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: 5-7 взрывов прогремели над Сочи, ПВО отражает атаку БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взрывы прогремели над Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местные жители рассказали, что по всему побережью Сочи звучит сирена воздушной опасности.

Всего прогремели 5-7 взрывов в разных частях города. Очевидцы уточнили, что видели вспышки от взрывов со стороны Черного моря, а также слышали стрельбу. Кроме того, в аэропорту Сочи действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальные данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее жители курортных городов России сообщили о ярких вспышках в небе. Взрывы раздались над Анапой, Туапсе и Геленджиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok