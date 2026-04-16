Жители курортных городов России сообщили о ярких вспышках в небе

Shot: Над Анапой, Туапсе и Геленджиком раздались взрывы

Над тремя курортными городами России — Анапой, Туапсе и Геленджиком — раздались взрывы. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Согласно публикации, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. По словам очевидцев, в общей сложности раздалось примерно десять взрывов в разных частях черноморского побережья.

«В данный момент больше всего громких звуков было слышно в районе Анапы, Туапсе и Геленджика. По словам очевидцев, были видны яркие вспышки в небе», — говорится в сообщении.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО отразила несколько волн атак дронов ВСУ в Краснодарском крае. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район.