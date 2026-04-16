В сети восхитились внешностью отметившего 91-летие отца Леонида Агутина

В сети восхитились внешностью отметившего 91-летие отца певца Леонида Агутина — музыканта Николая Агутина. Публикация появилась на странице Агутина-младшего в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поделился совместными фото с родителем. На одном из кадров они позировали, сидя за столом. При этом Агутин-старший надел серую толстовку с принтом. Также на нескольких кадрах мужчины предстали в классических нарядах.

Поклонники высказались о посте в комментариях. «Красивые люди», «Папа-то еще молодец какой! Так держать! Статный, хорошо выглядящий», «Николай Петрович еще в самом рассвете сил», «Почтенный возраст! И выглядит на все 100!», «Выглядит моложе», — заявили юзеры.

