Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:36, 16 апреля 2026

В сети восхитились внешностью отметившего 91-летие отца Леонида Агутина

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @agutinleonid

В сети восхитились внешностью отметившего 91-летие отца певца Леонида Агутина — музыканта Николая Агутина. Публикация появилась на странице Агутина-младшего в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поделился совместными фото с родителем. На одном из кадров они позировали, сидя за столом. При этом Агутин-старший надел серую толстовку с принтом. Также на нескольких кадрах мужчины предстали в классических нарядах.

Поклонники высказались о посте в комментариях. «Красивые люди», «Папа-то еще молодец какой! Так держать! Статный, хорошо выглядящий», «Николай Петрович еще в самом рассвете сил», «Почтенный возраст! И выглядит на все 100!», «Выглядит моложе», — заявили юзеры.

Ранее в апреле в сети также восхитились внешностью матери бывшей первой леди Франции, супермодели и певицы Карлы Бруни — пианистки и актрисы Марисы Борини — на фото в честь 96-летия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok