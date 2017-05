В Рунете возмутились появлением копии Лазарева на «Евровидении»

Российские пользователи сети активно обсуждают первый полуфинал «Евровидения-2017», прошедший в Киеве 9 мая.

В этом году Россия не принимала участие в конкурсе и не транслировала его на телевидении, что расстроило юзеров. Многие отмечают, что смотреть «Евровидение» без привычных комментариев российских ведущих было на порядок скучнее. При этом в Twitter решили не обсуждать страны, за которые можно болеть, а активно делали мемы из фотографий самых запоминающихся участников.

Многих смутило выступление участника от Кипра Ховига с песней Gravity. Оно оказалось очень похожим на прошлогодний номер Сергея Лазарева, представлявшего Россию с композицией You Are The Only One. Ховиг также использовал графику на заднем плане, невидимые ступеньки и имитировал падение в пропасть.

Одним из самых запоминающихся участников, судя по твитам, стал певец из Черногории Славко Калезич. В нем российские юзеры разглядели вторую Кончиту Вурст — победителя «Евровидения-2014» Томаса Нойвирта, запомнившегося зрителям по яркому макияжу и бороде. Калезич привлек внимание пользователей своей длинной косой и каблуками.

Кроме того, в Twitter выдумали романтические отношения (шипперинг) между ведущими Владимиром Остапчуком и Александром Скичко. По мнению юзеров, у мужчин вышел органичный дуэт, несмотря на то что на сцене присутствовал и третий ведущий.

Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая, финал пройдет 13 мая.

Конкурсантка от России Юлия Самойлова не смогла принять участие в «Евровидении» из-за запрета на въезд на украинскую территорию. Причиной ограничений стало посещение певицей Крыма в 2015 году. В знак солидарности российские телеканалы приняли решение не транслировать мероприятие. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заверил, что Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении» в 2018 году.