Мужчина забыл лотерейный билет в пикапе и чуть не лишился 3,6 миллиона рублей

В США мужчина разбогател на 50 тысяч долларов благодаря забытому билету

Победитель лотереи штата Миссури, США, чуть не лишился 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что купил счастливый билет еще в феврале, оставил его в пикапе с другими билетами, и забыл об этом. Прошло несколько месяцев, прежде чем мужчина наткнулся на свои запасы и решил их проверить.

Он отсканировал билеты на заправке и с удивлением обнаружил, что разбогател. «Я, честно говоря, не знал, что сказать. Играю много лет, и это самое крупное, что я когда-либо выигрывал», — признался он.

Приз так поразил мужчину, что он даже забыл заправиться, хотя уже заплатил за бензин. Он отметил, что часть выигрыша отдаст внукам.

Ранее сообщалось, что житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения бы истек. Счастливый билет он случайно нашел в кармане старых штанов.

