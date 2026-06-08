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Из жизни
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10:07, 8 июня 2026Из жизни

Мужчина забыл лотерейный билет в пикапе и чуть не лишился 3,6 миллиона рублей

В США мужчина разбогател на 50 тысяч долларов благодаря забытому билету
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Победитель лотереи штата Миссури, США, чуть не лишился 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что купил счастливый билет еще в феврале, оставил его в пикапе с другими билетами, и забыл об этом. Прошло несколько месяцев, прежде чем мужчина наткнулся на свои запасы и решил их проверить.

Он отсканировал билеты на заправке и с удивлением обнаружил, что разбогател. «Я, честно говоря, не знал, что сказать. Играю много лет, и это самое крупное, что я когда-либо выигрывал», — признался он.

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Приз так поразил мужчину, что он даже забыл заправиться, хотя уже заплатил за бензин. Он отметил, что часть выигрыша отдаст внукам.

Ранее сообщалось, что житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения бы истек. Счастливый билет он случайно нашел в кармане старых штанов.

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