Проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сохранил свое место в рейтинге АТР

Проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сохранил восьмое место в рейтинге АТР

Проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Первая строчка рейтинга осталась за итальянцем Янником Синнером. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, на третьей позиции расположился победитель «Ролан Гаррос» из Германии Александр Зверев.

Другой россиянин Андрей Рублев остался на 13-й строчке рейтинга. Он не справился в четвертом круге Открытого чемпионата Франции с чехом Якубом Меншиком. Карен Хачанов продолжает занимать 15-е место. Он, в свою очередь, проиграл голландцу Йесперу де Йонгу.

Медведев уступил в первом круге «Ролан Гаррос» австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Таким образом, россиянин в седьмой раз в карьере проиграл в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции.