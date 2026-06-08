Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:03, 8 июня 2026Спорт

Проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сохранил свое место в рейтинге АТР

Проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сохранил восьмое место в рейтинге АТР
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Проигравший в первом круге «Ролан Гаррос» Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Первая строчка рейтинга осталась за итальянцем Янником Синнером. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, на третьей позиции расположился победитель «Ролан Гаррос» из Германии Александр Зверев.

Другой россиянин Андрей Рублев остался на 13-й строчке рейтинга. Он не справился в четвертом круге Открытого чемпионата Франции с чехом Якубом Меншиком. Карен Хачанов продолжает занимать 15-е место. Он, в свою очередь, проиграл голландцу Йесперу де Йонгу.

Медведев уступил в первом круге «Ролан Гаррос» австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Таким образом, россиянин в седьмой раз в карьере проиграл в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила по России сотнями беспилотников. Загорелась одна из ключевых станций перекачки нефти в Волгоградской области

    В стране-союзнице США обрушились с критикой на Украину из-за России

    Описана опасность магнитов для смартфонов

    В России назвали лидирующие по финансовым запросам категории работников

    Боец СВО рассказал о первой боевой задаче со впавшим в панику сослуживцем

    Доктор Мясников призвал не делать фетиш из одного анализа

    В подмосковном прокате автомобилей клиентов обманули на полмиллиарда рублей

    Россияне положили глаз на гардеробные в новостройках

    Глюкоза опубликовала обнаженные фото в честь 40-летия

    Бывшего главу силового ведомства в российском регионе задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok