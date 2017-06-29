На Украине назвали необоснованными санкции ЕВС за Самойлову

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) изложила свою официальную позицию по возможным санкциям со стороны Европейского вещательного союза. Заявление опубликовано на сайте НОТУ в четверг, 29 июня.

«Как вещатель-организатор "Евровидения-2017" НОТУ приложила все усилия, чтобы международный песенный конкурс в Киеве прошел успешно. Качество организации "Евровидения-2017" высоко оценили не только делегации стран-участниц и зрители шоу, но и ЕВС», — говорится в публикации.

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Представители компании отметили, что вещатель не может нести ответственность за недопуск до участия в соревновании российской певицы Юлии Самойловой. «Решение о запрете въезда на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года приняла Служба безопасности Украины в связи с доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию оккупированного Крыма», — заявили в НОТУ.

«Санкции против НОТУ необоснованны. НОТУ оспорит такие санкции согласно Уставу ЕВС и правилам, действующим в Европейском вещательном союзе», — подытоживается в документе.

Ранее в четверг стало известно, что ЕВС оштрафует НОТУ за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе российской участницы. Точная сумма, которую союз собирается взыскать, раскрыта не была.

Конкурс прошел в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал.