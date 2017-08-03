Организаторы «Евровидения» рассказали о ежегодном пересмотре правил

Европейский вещательный союз (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс «Евровидение», пересматривает регламент соревнования ежегодно и вносит необходимые корректировки. Об этом представители организации сообщили РИА Новости.

«Это делается для беспрепятственного проведения конкурса, для того чтобы он оставался справедливым для участвующих вещательных компаний и доставлял радость миллионам зрителей по всему миру», — заявили организаторы.

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Ранее в августе стало известно, что ЕВС внес ряд изменений в действующие правила «Евровидения» из-за серии скандалов, случившихся во время подготовки и проведения конкурса на Украине в 2017 году.

«Самый неприятный момент был связан с запретом на въезд в страну представителю России Юлии Самойловой. После этого громкого дела и последовавшего решения России проигнорировать мероприятие ЕВС с 2018 года будет требовать от стран, чтобы в делегациях не было тех, кому запрещено въезжать на территорию принимающего государства», — отметили в вещательном союзе.

Первый канал изменения в регламенте конкурса комментировать отказался.