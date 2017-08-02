Первый канал отказался обсуждать изменения в регламенте «Евровидения»

Первый канал оставил без комментариев изменение правил проведения музыкального конкурса «Евровидение». Об этом в среду, 2 августа, сообщает РИА Новости.

«Не комментируем», — заявили агентству представители канала.

1 августа Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о внесении ряда изменений в регламент «Евровидения» из-за серии скандалов, случившихся во время подготовки и проведения конкурса на Украине в 2017 году.

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Как отметили в EBC, во время подготовки мероприятия в Киеве произошло несколько «нежелательных инцидентов», которые едва не привели к переносу конкурса в другую страну. «Самым неприятным моментом» организаторы назвали запрет на въезд на Украину представительнице России Юлии Самойловой. «После этого громкого дела и последовавшего решения России проигнорировать мероприятие ЕВС с 2018 года будет требовать от стран, чтобы в делегациях не было тех, кому запрещено въезжать на территорию принимающего государства», — заявили в ЕВС.

Еще одно изменение в регламенте связано с более строгим соблюдением временных рамок при подготовке к конкурсу. В случае нарушений ЕВС будет иметь право разорвать контракт и передать право на проведение «Евровидения» другой стране.

29 июня ЕВС оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» представительницы России.