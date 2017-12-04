Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении-2018»

Народный артист России Филипп Киркоров объявил, что примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Он сообщил порталу dni.ru в понедельник, 4 декабря, что будет продюсировать исполнителя, представляющего другое государство.

«На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать этого участника. Моя Dream Team (команда мечты — прим. «Ленты.ру») сделает все возможное для блестящего номера, от песни до постановки», — рассказал Киркоров.

Материалы по теме «Артист с головы до пят» Почему люди любят Филиппа Киркорова

Эстрадный певец выступал продюсером артистки Анжелики Аргубаш в 2005 году и исполнителя Дмитрия Колдуна в 2007-м, представлявших Белоруссию. В 2016 году он стал продюсером Сергея Лазарева, принявшего участие в «Евровидении» от России.

«Евровидение-2018» пройдет в Португалии — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.