Россия определилась с участником на «Евровидение-2018»

На песенном конкурсе «Евровидение-2018» Россию будет представлять Юлия Самойлова. Об этом сообщает «Воскресное время» на Первом канале.

«Задумка — фантастическая, это что-то неземное, волшебное, — рассказала певица о своем готовящемся номере I Won’t Break. Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей».

О планах послать от России Самойлову генеральный директор телеканала Константин Эрнст рассказал после того, как Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на «Евровидение-2017» якобы из-за ее посещения Крыма, который Киев считает своей территорией. Теперь эта информация получила подтверждение.

Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

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