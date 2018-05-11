Самойлова прокомментировала свое выступление на «Евровидении-2018»

Представляющая Россию на «Евровидении-2018» певица Юлия Самойлова назвала участие в конкурсе «незабываемым опытом». Ее слова приводит РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — сказала она.

Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won"t Break, не смогла пробиться в десятку финалистов.

В марте 2017 года Киев отказался впустить Самойлову на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в «Евровидении-2017».

Последний раз Россия не проходила в финал на «Евровидении-1996», проходившем в норвежском Осло. Тогда за Россию выступал Андрей Косинский с песней «Я это я».

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