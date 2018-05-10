Названы секреты сложного номера Самойловой на «Евровидении»

Музыкальная постановка, с которой певица Юлия Самойлова выступит на вокальном соревновании «Евровидение-2018», оказалась очень сложной в техническом плане. Об этом РИА Новости в четверг, 10 мая, рассказал режиссер номера Алексей Голубев.

«В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки», — пояснил он и добавил, что команда, задействованная в постановке, работает на профессиональном уровне и справляется со всеми трудностями.

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«Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — признался режиссер. Голубев подчеркнул, что главная идея постановки — зарождение жизни. В ней будут принимать участие танцоры в образах Адама и Евы.

«Евровидение-2018» проходит в Португалии. Выступление Юлии Самойловой состоится во втором полуфинале 10 мая.

В марте 2017 года Самойлову отказались впустить на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, где должна была представлять Россию.

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