Российскую певицу Юлию Самойлову отказались пускать в Музей мадам Тюссо в Амстердаме. Исполнительница опубликовала видео из заведения в Instagram.

Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб. Так что приглашаю всех к просмотру, ссылка в профиле ☝️ #юлиясамойлова #juliasamoylova #eurovision2018 #евровидение2018 #iwontbreak #новыйвыпуск #БНК #Europe #vlog #влог #Европа #приключения #работа #adventure #work Фото опубликовано @jsvok

Сотрудники музея объяснили свои действия тем, что здание не приспособлено для людей с ограниченными возможностями и в случае пожара ее не смогут быстро эвакуировать. Самойлова — инвалид первой группы, у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.

Певица также опубликовала видеоотчет о своей поездке в Европу на YouTube. В ролике она сообщила, что ее все же пустили в музей «после долгих уговоров».

В марте 2017 года Самойлову отказались впустить на территорию Украины из-за концертов в российском Крыму. Из-за запрета певица не смогла принять участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, где должна была представлять Россию. Исполнительница выступит на соревновании в 2018 году в Португалии.

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