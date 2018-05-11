В сети поискали причины провала Самойловой на «Евровидении»

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на провал Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение». Некоторые тяжело переживали поражение конкурсантки и сочувствовали девушке, но большинство посчитали певицу недостаточно одаренной.

Вечером 10 мая в Лиссабоне прошел второй полуфинал «Евровидения», где Самойлова исполнила композицию I Won’t Break. В число финалистов певица не попала. В Twitter следили за трансляцией и активно комментировали происходящее.

Часть юзеров выразила сочувствие девушке: по их мнению, европейский конкурс является ангажированным мероприятием, на котором конкурсантка достойно держалась. Они поздравляли Самойлову с осуществлением мечты выступить на «Евровидении» — певице это удалось лишь со второй попытки.

Ряд пользователей указали на промахи Самойловой по время выступления. Зрители назвали вокал певицы недостаточно чистым. Некоторые выразили мнение, что девушка забыла слова исполняемой композиции, а основную работу за нее проделали бэк-вокалисты.

— • hurricane • || ВБ || ЕГЭ (@sameold_love_) 10 мая 2018, 19:30

Сама Юлия Самойлова отнеслась к неудаче с оптимизмом. «Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — заявила она.

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