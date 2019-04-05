Волочкова назвала Собчак мерзавкой после унижений во время интервью

Балерина Анастасия Волочкова после интервью с телеведущей Ксенией Собчак в своем Instagram выразила недовольство поведением журналистки во время съемки.

По словам Волочковой, они никогда не были подругами, но по просьбе Собчак она согласилась на интервью. Однако, отмечает балерина, она получила «плевок в душу» — телеведущая ворвалась в ее дом «врагом». Собчак установила скрытые камеры и микрофоны, начала рыться по шкафам и тумбочкам, «как мерзавка и вор», уверяет балерина.

«Может быть, Ксению на такой шаг побудила ее неудовлетворенность в личной жизни, ведь ее всегда и все бросают... Или она запуталась, что свойственно каждому из нас», — задумалась Волочкова. Она призвала не осуждать журналистку и поблагодарила зрителей за поддержку.

Выпуск программы «Осторожно, Собчак!» с участием Волочковой вышел на YouTube 3 апреля. В эпизода бывший кандидат в президенты России объявила, что хочет научиться снимать передачу в формате «Программы максимум». В ходе выпуска Собчак консультировалась с бывшим ведущим «Программы максимум» Глебом Пьяных, показывая ему кадры со съемки с балериной. Пьяных выступил в качестве эксперта по тому, как нужно вести шоу формата «треш».

Выпуск с Волочковой записывался у нее дома. Собчак иронизировала над заслуженной артисткой России, в частности, укоряла ее за то, что та хранит в холодильнике мучные продукты. Кроме того, Собчак покопалась в личных вещах балерины без разрешения их владелицы. В комментариях под выпуском пользователи выступили в защиту Волочковой и раскритиковали Собчак.

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