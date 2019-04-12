Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию поддержкой Путина

Балерина Анастасия Волочкова объяснила в Instagram свою фразу о том, что недовольные россияне могут переехать из страны. Она подчеркнула, что таким образом поддержала президента России Владимира Путина.

Артистка отметила, что призывала не винить главу государства в «нищете многих». «И за это на меня накинулись», — добавила она.

Ранее Волочкова заявила РИА Новости, что ее фразу о недовольных гражданах выдернули из контекста: «Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение».

11 апреля Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Путин не виноват в бедности россиян. «Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны», — добавила балерина, подчеркнув, что если у недовольных нет денег на переезд, им следует больше работать, а «не курить на завалинке бычок».

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