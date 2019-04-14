Волочкова назвала «ущербными духом» своих критиков

Балерина Анастасия Волочкова назвала «ущербными духом» тех, кто критикуют ее за высказывания. Об этом она написала в своем Insstagram.

Она отметила, что считает большим достоинством человека способность свободно говорить неудобную для многих правду. «А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России и поддержку в адрес президента, мне становится огорчительно», — высказалась она.

11 апреля Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Путин не виноват в бедности россиян. «Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны», — добавила балерина, подчеркнув, что если у недовольных нет денег на переезд, им следует больше работать, а «не курить на завалинке бычок».

Позднее она объяснилась, сказав, что таким образом она «поддержала президента».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!