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09:06, 24 июля 2026Путешествия

Европейский союз ввел санкции против нескольких аэропортов России

ЕС ввел санкции против аэропорта Шереметьево
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В рамках 21-го пакета санкций в отношении России Европейский союз (ЕС) ввел ограничения против нескольких аэропортов, пишет Bloomberg.

Под санкциями оказались воздушные гавани, расположеные в Шереметьеве, Ульяновске, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Ранее стало известно, что ЕС добавил в новый пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Также Европа внесет в черный список 32 российских банка, введет санкции против криптовалютных компаний, платформ, на которых торгуют нефтью, и судов теневого флота.

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