Появилась запись выступления Лазарева для «Евровидения»

lazarevsergey / Instagram

Артист Сергей Лазарев опубликовал в Instagram запись с отрывками своего музыкального номера, подготовленного для международного вокального конкурса «Евровидение-2019». Певец выступит на состязании с песней Scream («Крик» или «Кричи»).

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В подписи к видео Лазарев указал, что это запись первой репетиции номера. «Мало пока что понятно из этого видео))) но сразу раскрывать всех секретов и не надо))», — написал артист (орфография и пунктуация сохранены).

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Песня Scream была написана Филиппом Киркоровым совместно с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской исполнительницей Шерон Вон.

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