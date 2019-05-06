Сергей Лазарев пожаловался на критерии оценивания на «Евровидении»

Поп-певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», считает критерии оценивания музыкального конкурса туманными. Об этом он сообщил в интервью изданию Hello, опубликованном в понедельник, 6 мая.

«К сожалению, на "Евровидении" судят не так, как в фигурном катании. Говорю "к сожалению", потому что иначе критерии оценивания были бы более четкие, более прозрачные», — заявил артист.

Он вспомнил свое выступление на фестивале в 2016 году и отметил, что тогда невысокие оценки жюри «вызвали, мягко говоря, большое недоумение». «Конечно, выбирая более сложную песню, я надеялся, что члены жюри, которые, возможно, "не расслышали" меня в прошлый раз, теперь "расслышат"», — добавил исполнитель.

2 мая Лазарев в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал, что конкурсанты «Евровидения» теперь должны сдавать кровь перед стартом состязания. «В этом году главный спонсор — контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей», — пояснил артист. Позднее официальный вещатель «Евровидения» в России — медиахолдинг ВГТРК — опроверг эту информацию и назвал ее приколом.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. В 2016 году Лазарев занял на конкурсе третье место.

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