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Киркоров назвал условия отказа от «Евровидения»

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Певец и продюсер Филипп Киркоров заявил, что впредь откажется от участия в «Евровидении», если в этом году заметит предвзятое отношение к российской делегации и к стране в целом. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Обидно, когда на конкурсе происходит такой откровенный политический демарш в отношении России и разменной монетой становится артист», — сказал Киркоров. По его словам, если такая ситуация повторится, то он больше не будет связываться с конкурсом.

Киркоров намекнул, что неоднократно сталкивался с подобной несправедливостью. В качестве примера он привел выступление Сергея Лазарева в 2016 году, когда россиянин стал победителем по итогам зрительского голосования. Параллельное голосование жюри, влияющее на результаты конкурса, переместило его на третье место. Тогда Лазарев представил в Стокгольме композицию You Are the Only One.

В этому году Киркоров продюсирует Лазарева, представляющего Россию на «Евровидении». Ранее он также сотрудничал с несколькими представителями стран-участниц конкурса, выступая в качестве соавтора песен и продюсера. По его словам, сейчас его подопечный готов к шоу.

«Евровидение-2019» начнется в Тель-Авиве 14 мая. Лазарев примет участие во втором полуфинале. Финал будет транслироваться во всем мире 18 мая.

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