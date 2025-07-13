Трое несовершеннолетних фигурантов появились в деле о покушении на Симоньян и Собчак

В деле о покушении на Симоньян появились три несовершеннолетних фигуранта

Дело о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак пополнилось тремя новыми фигурантами. Все они несовершеннолетние, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В них говорится, что новым фигурантам дела избрали меру пресечения — запрет определенных действий. Уточняется, что эта мера пресечения будет действовать до 14 октября 2025 года.

Кроме того, отмечается, что всех троих обвиняют и в другом преступлении — избиении людей азиатской внешности.

В июле 2023 года появились данные о том, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины