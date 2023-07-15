ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ предотвратила убийства Симоньян и Собчак, готовящиеся по заданию СБУ

ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Их задержали 14 июля в Москве и Рязанской области, в ходе допросов они подтвердили подготовку покушений за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

У задержанных изъяли, в частности, автомат Калашникова и патроны к нему, ножи, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, средства связи и компьютеры с информацией, которая подтверждала их преступные намерения.

В отношении задержанных Следственный комитет России планирует возбудить уголовные дела с экстремистской и террористической окраской.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, готовившееся по указанию СБУ. Силовики задержали 35-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами.