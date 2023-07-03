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10:33, 3 июля 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова по указанию СБУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, готовившееся по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики задержали 35-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Во время допроса мужчина признался, что собирался поместить бомбу в машину, чтобы взорвать кортеж Аксенова. Также он рассказал, что обучался минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины и получил позывной Каратист.

Подозреваемый был задержан при попытке забрать взрывное устройство из тайника. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

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    Елизавета Новикова
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