ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма Аксенова по указанию СБУ

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, готовившееся по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Силовики задержали 35-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Во время допроса мужчина признался, что собирался поместить бомбу в машину, чтобы взорвать кортеж Аксенова. Также он рассказал, что обучался минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины и получил позывной Каратист.

Подозреваемый был задержан при попытке забрать взрывное устройство из тайника. В отношении мужчины возбудили дело о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

