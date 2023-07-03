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10:12, 3 июля 2023Силовые структуры

Задержание готовившего покушение на главу Крыма россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего покушение на главу Крыма по приказу СБУ

Задержание сотрудниками ФСБ гражданина России, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, попало на видео. Запись публикует РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как мужчина в спортивном костюме идет по улице. В это время из автомобиля выбегают силовики в камуфляже, укладывают его на землю и надевают наручники. Также на видео показано взрывное устройство, которое фигурант собирался забрать из тайника. Во время допроса россиянин признался, что собирался поместить бомбу в машину, чтобы взорвать кортеж Аксенова.

Также он рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и получил позывной Каратист. Он обучался минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины.

В отношении мужчины возбудили дело о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

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    Елизавета Новикова
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