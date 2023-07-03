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09:59, 3 июля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего покушение на главу Крыма Аксенова россиянина

ФСБ сообщила о задержании россиянина, готовившего покушение на Сергея Аксенова

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужба россиянина, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин 1988 года рождения прошел обучение минно-взрывномуделу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. Его целью был подрыв автомобиля главы Республики. Злоумышленника задержали при попытке взять взрывное устройство из тайника.

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    Владимир Седов
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