ФСБ задержала готовившего покушение на главу Крыма Аксенова россиянина

ФСБ сообщила о задержании россиянина, готовившего покушение на Сергея Аксенова

ФСБ задержала завербованного украинскими спецслужба россиянина, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин 1988 года рождения прошел обучение минно-взрывномуделу и разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. Его целью был подрыв автомобиля главы Республики. Злоумышленника задержали при попытке взять взрывное устройство из тайника.