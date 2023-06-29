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14:47, 29 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за передачу данных о российских военных в СБУ

ФСБ задержала в ЛНР местного жителя, передававшего данные о российских военных в СБУ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ФСБ задержала в Луганской народной Республике (ЛНР) жителя города Стаханова, передававшего данные о российских военных в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, с февраля 2022 года мужчина передавал данные о скрытых позициях военных ВС РФ и местах дислокации военной техники в украинскому куратору. Он делал это с помощью мессенджеров.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Пензе ФСБ задержала украинского шпиона, собиравшего данные об участниках специальной военной операции.

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    Екатерина Власова
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