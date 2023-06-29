ФСБ задержала в Пензе передававшего СБУ данные об участниках СВО и их семьях

В Пензе ФСБ задержала украинского шпиона, собиравшего данные об участниках СВО

В Пензе ФСБ задержала украинского шпиона. Об этом в четверг, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, злоумышленник собирал и передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные об участниках специальной военной операции (СВО) и о членах их семей. За переданную информацию мужчина получал вознаграждение. Оперативники ФСБ подкараулили его на выходе из дома, после чего отвезли на допрос в региональное управление.

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