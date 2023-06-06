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14:05, 6 июня 2023Силовые структуры

Россиянина признали виновным в госизмене за намерение воевать на стороне Украины

В Брянске суд дал 9,5 года москвичу за госизмену; он собирался воевать на стороне Украины

Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Брянский областной суд приговорил к 9,5 года лишения свободы москвича за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина 1995 года рождения был задержан при попытке перейти госграницу, чтобы попасть на Украину и воевать против России. Он признан виновным в покушении на госизмену и на незаконное пересечение госграницы России.

Из материалов дела следует, что москвич выступал против проведения специальной военной операции. Он вступил в переписку с украинскими вербовщиками и приехал в поселок Белая Березка.

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    Любовь Ширижик
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