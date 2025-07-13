За ночь над российскими регионами сбили почти 40 БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении 36 БПЛА ВСУ за ночь

Над регионами России в ночь на 13 июля было сбито почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью — 26. Еще 4 БПЛА ликвидировали в небе над Воронежской областью, по 3 — над Липецкой и Нижегородской областями, говорится в сообщении. Таким образом, всего было сбито 36 дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак дронов.