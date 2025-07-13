Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 13 июля 2025Россия

За ночь над российскими регионами сбили почти 40 БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении 36 БПЛА ВСУ за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над регионами России в ночь на 13 июля было сбито почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью — 26. Еще 4 БПЛА ликвидировали в небе над Воронежской областью, по 3 — над Липецкой и Нижегородской областями, говорится в сообщении. Таким образом, всего было сбито 36 дронов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе ответил на планы Трампа ввести пошлины против Евросоюза. Ему пригрозили Макрон и фон дер Ляйен

    Российский посол обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

    Популярная певица уведомила налоговую о получении российского гражданства

    Раскрыта одна из целей операторов FPV-дронов в зоне СВО

    Раскрыты планы Мерца против России

    В Харькове пропал свет из-за урагана

    За ночь над российскими регионами сбили почти 40 БПЛА

    Два ребенка погибли на песчаном карьере в российском регионе

    Россиян предупредили об аресте за появление в купальнике вне пляжа

    Киев лишил выплат десятки тысяч родных погибших солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости