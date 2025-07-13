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07:33, 13 июля 2025Культура

Популярная певица уведомила налоговую о получении российского гражданства

Певица Ани Лорак уведомила налоговую о получении российского гражданства
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) уведомила налоговую о том, что получила российское гражданство. Это следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным агентства, исполнительница подала соответствующие документы в налоговую еще 30 июня. Официальные изменения в ее данные были внесены неделю назад — 6 июля.

О том, что Ани Лорак получила российское гражданство, стало известно 9 июня. В паспорте гражданина России она оставила свое настоящее имя.

Певица родилась в Черновицкой области Украины. После 2014 года она не выступала на родине и постоянно проживала в России.

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