Раскрыта одна из целей операторов FPV-дронов в зоне СВО

РИА Новости: Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском

Нередко целями для операторов FPV-дронов в зоне проведения спецоперации (СВО) являются средства связи и ретрансляторы для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Контора.

«Группа выполняет задачи на купянском участке фронта. Одной из задач группы является выявление и уничтожение ретрансляторов и антенн связи противника», — поделился военнослужащий. По его словам, это помогает российским штурмовикам в продвижении.

Как отметил Контора, операторы уделяют особое внимание интернет-терминалам Starlink. Благодаря этому взаимодействие между подразделениями ВСУ ухудшается.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что российские операторы дронов стали чаще использовать засадную тактику.