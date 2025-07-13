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07:27, 13 июля 2025Бывший СССР

Раскрыта одна из целей операторов FPV-дронов в зоне СВО

РИА Новости: Операторы FPV-дронов лишают ВСУ связи под Купянском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Нередко целями для операторов FPV-дронов в зоне проведения спецоперации (СВО) являются средства связи и ретрансляторы для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным Контора.

«Группа выполняет задачи на купянском участке фронта. Одной из задач группы является выявление и уничтожение ретрансляторов и антенн связи противника», — поделился военнослужащий. По его словам, это помогает российским штурмовикам в продвижении.

Как отметил Контора, операторы уделяют особое внимание интернет-терминалам Starlink. Благодаря этому взаимодействие между подразделениями ВСУ ухудшается.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что российские операторы дронов стали чаще использовать засадную тактику.

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