Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

Поп-певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» рассказал, кто будет его главным соперником на конкурсе. Расшифровка беседы опубликована в блоге «Одноклассников».

«Для меня главный соперник — я сам образца 2016 года, потому что меня будут сравнивать со мной же», — заявил артист и добавил, что о других участниках говорить пока рано, так как он не видел их выступления на сцене. По словам исполнителя, «Кипр, Греция всегда в фаворитах». Кроме того, он отметил шведов, которые «часто побеждали и всегда здорово представлены».

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Музыкант признался, что не настроен кому-то что-то доказывать и ехать только за победой. «Хочется, чтоб мне оставили какой-то люфт. Быть в тройке лидеров в первый раз и даже в пятерке во второй — это почетно и здорово», — сказал он.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. В 2016 Лазарев занял на «Евровидении» третье место.

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