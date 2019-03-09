Лазарев представил песню для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле с песней Scream («Крик»). Клип опубликован на YouTube-канале артиста.

Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон, говорится в подписи к ролику.

«Мы решили отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки, которыми сегодня переполнены экраны и рассказали о чувствах "теплыми" аналоговыми приемами», — сказано в публикации в Instagram-аккаунте Лазарева. В другом посте певец написал, что когда услышал эту песню впервые, то «почувствовал невероятную силу и мощь мелодии».

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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