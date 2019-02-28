Верке Сердючке установили сроки спасения Украины на «Евровидении»

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сказала, что представить страну на международном конкурсе может Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко). Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 февраля.

Она отметила, что для этого артист должен подать заявку до 10 марта. «Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — добавила Кольцова.

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При этом она не пояснила, как музыкант поедет на фестиваль, если 28 февраля Украина приняла решение, что в этом году не будет в нем участвовать. Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от «Евровидения». Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.

В связи с сложившейся ситуацией Андрей Данилко заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру. «Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — сказал он. Артист уже представлял свою страну на конкурсе в 2007 году. С песней Dancing Lasha Tumbai он занял второе место.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. От России выступит Сергей Лазарев.

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