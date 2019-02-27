Верка Сердючка предложила спасти «Евровидение»

Исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, может поехать на «Евровидение», если другие украинские артисты не захотят представлять страну на конкурсе. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 27 февраля.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — сказал певец. По словам Данилко, ему обидно, что политика снова вмешивается в это мероприятие. Он допустил, что в этом году Украина может отказаться от участия в конкурсе.

«У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве», — добавил артист.

Верка Сердючка представляла Украину на «Евровидении» в 2007 году. Она исполнила песню Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место.

За последние несколько дней от участия в конкурсе отказались такие украинские музыканты, как MARUV, Freedom Jazz и Kazka. Представители группы Brunettes Shoot Blondes, занявшей четвертое место в национальном отборе, также заявили, что не поедут на «Евровидение», если им поступит такое предложение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Член правления НОТУ Александра Кольцова выразила мнение, что в этом году вокруг мероприятия сложилась кризисная ситуация. По поводу ее решения «нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено», добавила она. Кольцова допустила, что Украина не будет принимать участие в «Евровидении».

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