Украина признала кризисной ситуацию с «Евровидением»

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова назвала ситуацию, сложившуюся вокруг «Евровидения-2019», кризисной. Ее слова передает «Громадьске».

«Мне кажется, сейчас, в этой ситуации — это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено», — пояснила Кольцова, которая ранее допустила возможность неучастия Украины в «Евровидении-2019» по политическим причинам.

Скандал вокруг международного конкурса разразился после отказа певицы Maruv, победившей на национальном этапе отбора, выступать за страну из-за разногласий по поводу договора с НОТУ. Артистка назвала условия контракта кабальными, а также обвинила вещателя в попытке политизировать ее творчество.

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место, тоже отказалась представлять Украину на «Евровидении». По словам музыкантов, они подписывают контракт с европейским промоутером и ведут переговоры о фестивалях. Группа Kazka бронзовый призер отборочного тура пока не дала ответ на предложение НОТУ выступить на конкурсе.

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