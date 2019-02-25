Украинская певица объяснила отказ от «Евровидения»

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), победившая в национальном отборе страны на участие в «Евровидении-2019», объяснила, почему отказалась от участия в конкурсе. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Она заявила, что ее решение не связано с тем, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) недовольна ее концертами в России. «Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — написала исполнительница.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее, и отметила, что хочет создавать творчество без цензуры. По словам артистки, она планирует «побеждать и популяризировать свою музыку в мире».

Ранее 25 февраля стало известно, что MARUV не поедет на «Евровидение». Исполнительница не подписала контракт с НОТУ, так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. В соцсетях она поделилась отрывками договора. По словам певицы, ей запретили любую импровизацию в ходе выступления. Она отметила, что еще одно условие — запрет на общение с журналистами без согласования — «полностью нарушает свободу слова и права человека».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!