В украинской песне для «Евровидения» оказались замешаны российские деньги

В Киеве озаботились прибылью, которую может получить Россия после выступления на «Евровидении» победительницы украинского отбора певицы MARUV (Анна Корсун). Об этом сообщает украинский «Телеканал 24» со ссылкой на данные Apple Music.

Выяснилось, что права на песню Siren Song, с которой артистка намерена представлять Украину, принадлежат российской компании Warner Music Russia. «Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет», — пишет сайт телеканала.

В Apple Music под песней MARUV, выпущенной 13 февраля, действительно есть информация о принадлежности композиции Warner Music Russia.

Как сказано на сайте музыкальной компании, Warner Music Russia входит в глобальную международную структуру Warner Music Group и является одной из крупнейших мировых звукозаписывающих компаний с собственным музыкальным издательством.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины передала певице контракт, одно из условий которого — запрет гастролей в России. MARUV должна ознакомиться с условиями контракта и принять решение о своем участии в течение суток.

MARUV стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение» в 2019 году. Однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины усомнилась в том, стоит ли отправлять исполнительницу на «Евровидение» из-за ее планирующихся гастролей на территории России.

Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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