Названо условие допуска на «Евровидение» победительницы украинского отбора

Певице MARUV предложили отказаться от гастролей по России ради возможности представлять Украину на «Евровидении». Об этом в Facebook-аккаунте написала PR-директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Виктория Сидоренко.

Она сообщила, что MARUV получила контракт, одно из условий которого — запрет гастролей в России. По ее словам, певица должна ознакомиться с условиями контракта и принять решение о своем участии в течение суток.

В то же время Сидоренко пояснила, что украинские законы не запрещают представлять страну на международном конкурсе участнику, который ездил на гастроли в Россию.

Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить MARUV в качестве участницы от России в 2020 году. По его словам, певица обладает хорошим потенциалом, и, если украинцы отказываются от этого, «они полные идиоты».

MARUV стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение» в 2019 году. Однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины засомневалась в том, стоит ли отправлять исполнительницу на «Евровидение» из-за ее планирующихся гастролей на территории России.

Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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