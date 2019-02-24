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В победительнице украинского национального отбора на «Евровидение» засомневались

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MARUV

Окончательное решение по поводу участия певицы MARUV на «Евровидении» от Украины примут в течение двух суток. Об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова, передает «Громадське ТВ».

«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», — сказала Кольцова, добавив, что в договоре с певицей есть «пункт, который нужно обсудить».

Однако Кольцова не ответила, имеется ли в виду полное прекращение концертной деятельности в России со стороны певицы. Она также подчеркнула, что MARUV должна ответить на вопросы по договору в течение суток.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на «Евровидении», если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России. Несмотря на это, в Instagram-аккаунте MARUV размещены афиши предстоящих концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

MARUV стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение» в 2019 году. Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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