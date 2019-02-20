В Киеве предложили отказаться от «Евровидения» из-за России

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на «Евровидении», если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России. Об этом он написал в среду, 18 февраля, в Twitter.

«Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще демонстративно собираются делать это дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения того, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!» — написал чиновник.

Ранее в феврале гражданка России Юлия Юрина в составе группы YUKO попала в список финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на «Евровидении-2019» в Израиле. Она уже семь лет живет на Украине и недавно получила вид на жительство.

Фавориткой национального отбора также считается Анна Корсун, которая поет под псевдонимом MARUV. В ее Instagram размещены афиши предстоящих концертов в Москве (6 апреля) и Санкт-Петербурге (12 апреля).

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев.

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