В России ответили на призыв вице-премьера Украины отказаться от «Евровидения»

Российские музыканты Бари Алибасов и Мария Кац прокомментировали высказывание украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко о возможном отказе Киева от участия в «Евровидении-2019» из-за России. Об этом сообщает RT.

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что ему безразличны разговоры политиков. Он добавил, что решение Киева не отразится ни на мероприятии, ни на Украине.

«То огромное количество музыкальных конкурсов, которые сейчас есть, никому ничего не дают. Как правило, ни один из участников этих конкурсов так и не становится яркой звездой», — пояснил Алибасов.

Мария Кац, первая певица, представлявшая Россию на «Евровидении» в 1994 году, тоже отреагировала на слова украинского чиновника. «"Евровидение" — это праздник музыки, он призван, наоборот, всех объединить, помирить и со всеми познакомиться. Хоть его и пытаются притянуть за уши к политике, мы на то и люди, чтобы как можно дальше отходить от этих склок. Мне это заявление удивительно», — призналась артистка.

Ранее Кириленко написал в соцсетях: «Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще демонстративно собираются делать это дальше, то лучше вообще туда никому не ехать».

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на международном музыкальном конкурсе представит Сергей Лазарев.

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