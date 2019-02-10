Россиянка поборется за право представить Украину на «Евровидении»

Гражданка России Юлия Юрина попала в список финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на «Евровидении-2019» в Израиле. Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ.

После выступления Юрина сообщила, что имеет российское гражданство. Она уже семь лет живет на Украине и недавно получила вид на жительство.

СТБ

Россиянка выступает в составе группы YUKO вместе с мультиинструменталистом Стасом Королевым. Коллектив соединяет в своем творчестве фольклор и современную музыку. Как отмечено на странице YUKO «ВКонтакте», группа «несет в своем творчестве мощный пласт украинской культуры».

Музыканты представили на конкурс песню GALYNA GULIALA. Композиция вошла в альбом DURA?, вышедший в 2018 году.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

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