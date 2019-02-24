Претендующая на «Евровидение» от Украины россиянка задумалась о смене гражданства

Вокалистка музыкальный группы YUKO Юлия Юрина, участвующая в украинском национальном отборе на «Евровидение», заявила о готовности сменить гражданство. Об этом она сообщила во время финала отбора на телеканале СТБ, передает РИА Новости.

Как сказала Юрина, у нее «есть желание получить украинское гражданство». Певица отметила, что знает о запрете двойного гражданства на Украине, и отказ от российского паспорта не будет для нее проблемой.

Юлия Юрина уже семь лет живет на Украине и недавно получила вид на жительство.

Ранее другие участницы украинского отбора, сестры Опанасюк, отказались признавать Крым украинским. Они пояснили, что украинцы могут бесконечно называть полуостров своим, но все равно будут ездить туда через две границы. Позже их родителей внесли в в базу данных сайта «Миротворец».

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

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