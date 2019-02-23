Родителей претенденток на «Евровидение» от Украины объявили врагами Киева

Родителей Марии и Анны Опанасюк, претенденток на «Евровидение» от Украины, внесли в базу данных сайта «Миротворец», передает в субботу, 23 февраля, ТАСС.

Их мать, Лариса Опанасюк, занимает должность заместителя председателя Совета министров Крыма, а отец, Александр Опанасюк, до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде республики.

«Миротворец» внес их в реестр врагов страны, так как Лариса Опанасюк «нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупированным властям», а ее супруг «нарушил присягу судьи и законодательства Украины» и «перешел на службу к оккупантам в качестве судьи». В связи с этим украинская прокуратура возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье о госизмене.

22 февраля сестры Опанасюк отказались прямо отвечать на вопрос о принадлежности полуострова, отметив лишь, что Украина потеряла его. Они пояснили, что украинцы могут бесконечно называть Крым своим, но все равно будут ездить туда через две границы.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно «оккупировала».

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