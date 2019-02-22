Кандидатки на «Евровидение» от Украины не стали признавать Крым украинским

Претендентки на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от Украины Анна и Мария Опанасюк считают, что их страна потеряла Крым. Об этом они заявили в эфире телеканала ATR в пятницу, 22 декабря.

Они отказались прямо отвечать на вопрос о принадлежности полуострова. «У нас всегда есть ответ на этот вопрос: Крым — наш, потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что это наш дом. Наш с сестрой дом», — сказали участницы дуэта.

Когда ведущий попросил более четко обозначить свою позицию и обсудить тему с точки зрения политики, одна из исполнительниц сказала, что не будет говорить те слова, которые от нее хотят услышать. «Крым — это всегда было такое место очень специфическое и особенное. Специфика в том, что там всегда было очень много народов: и греки, и болгары, и караимы, и армяне, и евреи», — отметила одна из сестер.

При этом артистки выразили мнение, что Украина потеряла Крым. Они пояснили, что украинцы могут бесконечно называть полуостров своим, но все равно будут ездить туда через две границы.

20 февраля украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на «Евровидении», если туда отправят артистов, которые проводят концерты в России.

Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

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