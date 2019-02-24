Высказавшихся о Крыме украинских кандидаток на «Евровидение» позвали в Россию

Претенденток на «Евровидение» от Украины, сестер Марию и Анну Опанасюк, отказавшихся признавать Крым украинским, всегда будут рады видеть на полуострове. Об этом в воскресенье, 24 февраля, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе, передает РИА Новости.

По его словам, девушки не поддались политической провокации и проявили себя как «настоящие крымчанки». «Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — отметил Иоффе.

Председатель ОП также подчеркнул, что знаком с сестрами Опанасюк с детства и наблюдал, как происходило их становление. «Тот факт, что они выбрали Украину для приложения своих творческих сил — это совершенно нормально и естественно», — заметил он, добавив, что их позиция по поводу принадлежности полуострова только укрепляет их достойное звание его уроженок.

23 февраля стало известно, что родителей Марии и Анны Опанасюк внесли в базу данных сайта «Миротворец», объявив их таким образом врагами Киева. Их мать, Лариса Опанасюк, занимает должность заместителя председателя Совета министров Крыма, а отец, Александр Опанасюк, до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде республики.

22 февраля сестры Опанасюк отказались прямо отвечать на вопрос о принадлежности полуострова, отметив лишь, что Украина потеряла его. Они пояснили, что украинцы могут бесконечно называть Крым своим, но все равно будут ездить туда через две границы.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

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